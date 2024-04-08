Ракет та "Шахедів" вистачає, але з технікою біда: ЗМІ дізналися про реальний стан російської "оборонки"

РФ планує суттєво збільшити випуск БПЛА

Попри санкції Росія змогла наростити виробництво військові техніки. Зокрема, збільшився обсяг виготовлення ракет та безпілотників.

Такі дані оприлюднило німецьке видання Welt. Там зазначили, що загарбницька війна Росії в Україні переросла в боротьбу ресурсів.

"Зберігається мова про те, що російська армія має майже невичерпні ресурси, на які можна спиратися. Але ближчий погляд на цифри показує іншу картину", — підкреслює видання.

За даними видання, у Росії щомісяця виробляється до 130 ракет з дальністю не менше 350 км. Також РФ виготовляє близько 100 ракет меншої дальності.

Крім того, очікується, що цього року Росія зможе виготовити понад 11 тисяч дронів типу "Шахед". До 2030 року виробництво має зрости до 32 тисяч безпілотників на рік.

Також зазначається, що минулого року Росія виготовила близько 2 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм. А на цей рік РФ планує виготовити близько 2,1 мільйона снарядів.

Крім того, за даними видання, з початку вторгнення в Україну Росія втратила майже 2900 танків і 5500 БТРів. Це близько 90% танків, які були на озброєнні РФ станом на лютий 2022 року. Welt наголошує, що наразі Росія використовує застарілі танки, зокрема, такі як Т-62 і Т-55. Водночас, за даними видання, запасів бронетехніки РФ може вистачити ще на 2-3 роки.

Нагадаємо, за оцінкою розвідки НАТО, Росія має намір випередити США та Європу за кількістю вироблених артилерійських снарядів. Уже обсяги виробництва РФ втричі більше, ніж Заходу.