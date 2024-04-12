Лавров назвал украинскую "формулу мира" несовместимой с планом Китая и попытался пошутить об упряжке

"Мирные планы" множатся как грибы после дождя

План урегулирования войны в Украине, который будет обсуждаться на конференции в Швейцарии, несовместим с инициативой Китая по достижению мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своей пресс-конференции в Минске.

Об этом сообщают разные российские СМИ. Так, по словам главы российского МИД формулы "несовместимы".

"Китайский план из 12 пунктов и швейцарская "формула" несовместимы. В своей инициативе мирного урегулирования Швейцария защищает интересы США и их союзников, пытаясь принудить больше стран к ультиматуму в адрес России", — заявил Лавров.

Политик добавил, что совместить планы Китая и Швейцарии (о том, что план украинский, российский дипломат умышленно замалчивает) было бы равносильно попытке "поставить ежа и трепетную лань в одну упряжку".

Следует заметить, что в последнее время в информационном пространстве выходит все больше "мирных планов" по войне в Украине. При этом, каждый из них, так или иначе, предлагает заморозку линии фронта и войны (против чего выступает Украина).

"Мирные планы"

Китайский "мирный план" предполагает прекращение огня на линии фронта без вывода российских войск из Украины и возобновление мирных переговоров. На руку России играет и турецкий план, якобы предложенный Эрдоганом: он предусматривает прекращение войны по линии фронта (то есть захваченные территории остаются за РФ) и гарантии нейтрального статуса Украины до 2040 года.

Кроме того, к 2040 году Турция предлагает провести референдумы на захваченных РФ территориях, чтобы местные жители определились, в какой стране они хотят жить. Правда, достоверность этого плана в настоящее время не подтверждена.

Относительно Глобального саммита мира в Швейцарии, там должны рассмотреть "формулу мира" Владимира Зеленского. В России "подгорает" от указанных там пунктов. Так, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар.