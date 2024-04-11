Есть только одна формула: у Зеленского отреагировали на новый мирный план Турции

В ОП напомнили о позиции украинского президента

Нет никаких альтернативных "мирных планов", не предполагающих полный вывод российских войск с территории Украины. Есть только безусловная "Формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что "Формула мира" основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.

"Все остальное – это только о желании… продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным СМИ, Турция предложила новый проект договора, который может заморозить войну в Украине. Документ продвигается при посредничестве президента Реджепа Эрдогана.

Отмечается, что текст документа сейчас есть у всех трех сторон — Турции, Украины и России. Он содержит семь пунктов.