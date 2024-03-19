У Шойгу официально представили нового главу всего флота РФ: что о нем известно

Выбрали карьерного подводника, уже отмечавшегося "заслугами"

В России назначили временного исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ после отставки Николая Евремова. Им стал адмирал Александр Моисеев.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что российский генерал будет официально представлен на новой должности на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте.

По данным Минобороны Британии, Моисеев является карьерным подводником. Руководящие должности он занимал с 2018 года, когда был назначен командующим Черноморским флотом, а в 2019 году переведен на эту же должность на Северный флот.

"Первая задача адмирала Моисеева в должности главнокомандующего военно-морским флотом РФ будет заключаться в стабилизации ситуации безопасности в Черном море и внедрении изменений, направленных на улучшение боевой способности Черноморского флота в регионе", — говорится в сообщении разведки Британии.

Александр Моисеев

Что известно о Моисееве

Александру Моисееву 61 год. Он родился в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Впоследствии окончил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военная академия Генерального штаба ВС РФ.

Много лет служил офицером на атомных подлодках Северного флота. Имеет многочисленные награды.

В годы его командования Черноморским флотом ФСБ задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе и захватили в плен 24 украинских моряка.

Напомним, что ранее главнокомандующим ВМС РФ был Николай Ефремов, но 10 марта стало известно о его отставке.

Это уже вторая смена военного командования с начала полномасштабной российской пацификации в Украине. Ранее, летом 2023 года, был уволен генерал Воздушно-космических сил России Сергей Суровкина из-за его возможных связей с боевиками ППК "Вагнера".

Эту же замену главкома ВМФ связывают с большими потерями Черноморского флота — только за последний месяц украинские военные заявили, что уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия планирует защитить то, что осталось от Черноморского флота, от последующих украинских ударов. Похоже, именно поэтому была произведена замена командующего флотом.