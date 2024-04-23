Авто за 120 тысяч евро, брендовые вещи и отдых во Франции: что известно о заме Шойгу, которого задержали за взятку

Чиновник и его семья вели роскошную жизнь долгие годы

В России задержан заместитель Министра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки, но сумма ее не разглашается.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу уже поставлены в известность.

Заместителя главы Минобороны России подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас правоохранители проводят следственные действия, подробности не данный момент неизвестны.

Тимуру Иванову 48 лет, занимает пост заместителя министра обороны РФ он с 23 мая 2016 года. Курировал строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны и военную ипотеку. Также отвечал за вопросы управления имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение ВС России. По некоторым данным из открытых источников, Иванов снят с должности 23 апреля 2024 года в связи с задержанием, но официальной информации нет.

Воинского звания у Иванова нет, зато ему присвоен звание действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса. Это высший классный чин федеральной государственной гражданской службы России.

Тимур Иванов восхищался формой и фуражкой фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он назвал эти вещи, которые хранятся в музейном комплексе "Дорога памяти", уникальными реликвиями.

В декабре 2022 года команда Алексея Навального выпустили расследование о роскошной жизни Тимура Иванова и его супруги. В руки журналистов попал почтовый архив жены Иванова со счетами за недвижимость, аренду яхт, покупку дорогой одежды и аксессуаров. Супруги с 2010 года ездили каждое лето отдыхать на Лазурный берег Франции: на аренду вилл в Сен-Тропе потратили минимум 850 тысяч евро, а еще 250 тысяч евро — на яхты.

В 2011 году купили Rolls-Royce за 120 тысяч евро и отреставрировали его за 75 тысяч евро. В гардеробе жены замминистра были вещи от Dolce & Gabbana стоимостью 52-94 тысячи евро, Prada за 8 тысяч евро, кольцо за 104 тысячи долларов, а также дорогостоящие предметы интерьера.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове задержали ученых, которые работали на Россию. За деньги они помогали оккупантам на Запорожской АЭС.