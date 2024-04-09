Не главы ФСБ и Службы внешней разведки: кто входит в ближайший круг Путина и имеет "доступ к телу"

Некоторые высокие чины неожиданно заняли последние места в иерархии приближенности к президенту РФ

Журналист Вадим Денисенко озвучил людей, которые входят в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Они точно знают, что творится в голове у российского диктатора и "имеют доступ к телу".

Об этом он рассказал на встрече 9 апреля, сообщает основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. Всего в "синдикате" 20 человек. Стоит обратить внимание, среди прочего, и на их возраст — в основном приближенные лица ровесники самого Путина. Относительно молодых людей в его окружении крайне мало.

В пятерку наиболее приближенных лиц входят:

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев (72 года).

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов (71 год).

Первый заместитель руководителя Администрации президента, который занимается внутренней политикой, Сергей Кириенко (61 год).

Руководитель Администрации президента Антон Вайно (52 года).

Помощник президента, который отвечает за внешнюю политику, Юрий Ушаков (76 лет).

Также в десятку входят 41-летний Максим Орешкин (помощник президента, отвечает за экономическую политику), 72-летний Юрий и 77-летний Михаил Ковальчуки (так называемые "друзья путина"), 68-летний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и 63-летний начальник Генштаба ВС РФ, а в прошлом ГРУ Игорь Костюков.

70-летний директор "Росгвардии" Виктор Золотов, 65-летний мэр Москвы Сергей Собянин, 70-летний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и 51-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин тоже входят в "персональный синдикат Путина". Но заняли 11-14 места в списке.

Еще шесть человек являются так называемыми кандидатами в "синдикат". В список вошли:

Премьер-министр России Михаил Мишустин (58 лет).

Директор ФСБ Александр Бортников (72 года).

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (69 лет).

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак (48 лет).

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (47 лет).

Замминистра обороны и куратор так называемого "Африканского корпуса" Юнус-Бек Евкуров (60 лет).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что союзница Путина в Молдове сделала заявление о намерении разделить страну. Глава Гагаузии заявила, что республика может отделиться от Молдовы и объявить независимость.