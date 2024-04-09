Не главы ФСБ и Службы внешней разведки: кто входит в ближайший круг Путина и имеет "доступ к телу"
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Некоторые высокие чины неожиданно заняли последние места в иерархии приближенности к президенту РФ
Журналист Вадим Денисенко озвучил людей, которые входят в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Они точно знают, что творится в голове у российского диктатора и "имеют доступ к телу".
Об этом он рассказал на встрече 9 апреля, сообщает основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. Всего в "синдикате" 20 человек. Стоит обратить внимание, среди прочего, и на их возраст — в основном приближенные лица ровесники самого Путина. Относительно молодых людей в его окружении крайне мало.
В пятерку наиболее приближенных лиц входят:
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев (72 года).
- Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов (71 год).
- Первый заместитель руководителя Администрации президента, который занимается внутренней политикой, Сергей Кириенко (61 год).
- Руководитель Администрации президента Антон Вайно (52 года).
- Помощник президента, который отвечает за внешнюю политику, Юрий Ушаков (76 лет).
Также в десятку входят 41-летний Максим Орешкин (помощник президента, отвечает за экономическую политику), 72-летний Юрий и 77-летний Михаил Ковальчуки (так называемые "друзья путина"), 68-летний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и 63-летний начальник Генштаба ВС РФ, а в прошлом ГРУ Игорь Костюков.
70-летний директор "Росгвардии" Виктор Золотов, 65-летний мэр Москвы Сергей Собянин, 70-летний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и 51-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин тоже входят в "персональный синдикат Путина". Но заняли 11-14 места в списке.
Еще шесть человек являются так называемыми кандидатами в "синдикат". В список вошли:
- Премьер-министр России Михаил Мишустин (58 лет).
- Директор ФСБ Александр Бортников (72 года).
- Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (69 лет).
- Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак (48 лет).
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (47 лет).
- Замминистра обороны и куратор так называемого "Африканского корпуса" Юнус-Бек Евкуров (60 лет).
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что союзница Путина в Молдове сделала заявление о намерении разделить страну. Глава Гагаузии заявила, что республика может отделиться от Молдовы и объявить независимость.