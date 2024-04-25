Военные РФ продолжают убивать, даже вернувшись домой из Украины: журналисты подсчитали число жертв

Чаще всего жертвами российских солдат становятся их близкие

Российские солдаты, которые вернулись с войны в Украине домой, продолжают убивать, но уже на родине. За последние два года известно о свыше 100 подобных случаях.

Об э том сообщает российское издание "Верстка". Журналисты подсчитали, кто чаще всего совершает преступления — мобилизованные или помилованные заключенные.

Так, журналистам на основании открытых данных удалось установить, что с начала вторжения в Украину российские солдаты на родине убили минимум 107 человек, а еще 100 получили тяжкие увечья, но выжили. Жертвами этих преступлений стали жители 64-х регионов РФ и непризнанной Южной Осетии. Статистика гласит, что чаще всего жертвами "ветеранов" становятся родственники или знакомые.

Эти преступления совершили 175 военных армии РФ. Большая часть приходится на преступников, которых президент Владимир Путин помиловал и отправил на войну — 91 человек против 84 добровольцев или солдат регулярных войск.

За 2023-2023 года "ветераны" совершили минимум 84 преступления, а именно:

55 убийств (статья 105 УК РФ), жертвами которых стали 76 человек;

18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ), в результате которых погибли 18 человек;

9 нарушений правил дорожного движения (статья 264 УК РФ), повлекших смерть 11 человек;

два склонения к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ), вследствие чего умерли двое несовершеннолетних.

При этом, по данным журналистов, из 45 помилованных преступников закон нарушили минимум 24 человека. Самым "распространенным" преступлением стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (ст. 111 УК РФ). Вернувшиеся участники войны совершили как минимум 87 подобных преступлений, в результате которых 18 человек погибли и ещё 70 серьёзно пострадали.

Чаще всего преступления с участием военных происходят на почве бытовых конфликтов или под действием алкогольных/наркотических веществ. При этом участие в войне в суде, при расмотре большей части преступлений, учитывают как "смягчающее обстоятельство".

По данным издания "Сирена" большинство преступления совершили заключенные, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что "вагнеровец" вернулся с войны в Украине и убил дома шестерых человек. Двое из убитых — отец и сын.