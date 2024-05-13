Перетасовки в российской власти после "выборов" Путина: отставки Патрушева и Шойгу, а также "новые" министры

В российском правительстве проводят ротации

После новых "выборов" российского диктатора Владимира Путина в правительстве страны-агрессора провели ротации. Вместе с тем руководители части структур и министерств останутся на своих местах.

Об этом сообщается в telegram-канале Совета Федерации, то есть верхней палаты парламента. Отмечается, что сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

В обнародованном списке говорится, что Путин предлагает оставить:

главой МВД Владимира Колокольцева;

главой Министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова;

главой МИД Сергея Лаврова;

министром юстиции Константина Чуйченко;

директором СВР Сергея Нарышкина;

директором ФСБ Александра Бортникова;

главой войск национальной гвардии Виктора Золотова;

директором Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева;

начальником Главного управления специальных программ Александра Линеца.

Таким образом пока известно, что единственная перемена в рядах российского правительства заключается в том, что министром обороны вместо Сергея Шойгу станет Андрей Белоусов. Также стало известно, что Путин предложил назначить главой Счетной палаты Бориса Ковальчука вместо Галины Изотовой, которая является исполняющей обязанности с 2022 года.

Всего в российском правительстве 20 министерств, но пока были озвучены имена только 5. По всей видимости, остальные будут озвучены позже.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Шойгу секретарем Совбеза. Эту должность занимал Николай Патрушев, которого считали одним из инициаторов российского вторжения в Украину. Куда его переведут тоже пока неизвестно.