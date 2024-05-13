Ротації у російській владі після "виборів" Путіна: відставки Патрушева та Шойгу, а також "нові" міністри

У російському уряді проводять ротації

Після нових "виборів" російського диктатора Володимира Путіна в уряді країни-агресора провели ротацію. Водночас керівники частини структур та міністерств залишаться на своїх місцях.

Про це повідомляється в telegram-каналі Ради Федерації, тобто верхньої палати парламенту. Зазначається, що сенатори проведуть консультації щодо запропонованих кандидатур на засіданнях комітетів 13 травня та на засіданні Радфеда 14 травня.

В оприлюдненому списку йдеться про те, що Путін пропонує залишити:

головою МВС Володимира Колокольцева;

головою Міністерства з надзвичайних ситуацій Олександра Куренкова;

головою МЗС Сергія Лаврова;

міністром юстиції Костянтина Чуйченка;

директором СЗР Сергія Наришкіна;

директором ФСБ Олександра Бортнікова;

головою військ національної гвардії Віктора Золотова;

директором Федеральної служби охорони Дмитра Кочнєва;

начальником Головного управління спеціальних програм Олександра Лінеця.

Таким чином, поки що відомо, що єдина зміна в лавах російського уряду полягає в тому, що міністром оборони замість Сергія Шойгу стане Андрій Бєлоусов. Також стало відомо, що Путін запропонував призначити головою Рахункової палати Бориса Ковальчука замість Галини Ізотової, яка виконує обов’язки з 2022 року.

Загалом у російському уряді 20 міністерств, але поки що були озвучені імена лише 5. Очевидно, інші будуть озвучені пізніше.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Шойгу секретарем Ради безпеки. Цю посаду обіймав Микола Патрушев, якого вважали одним із ініціаторів російського вторгнення до України. Куди його переведуть теж поки що невідомо.