У России будет новый министр обороны: кого Путин предложил вместо Шойгу

В России меняют министра обороны

В России сменят министра обороны, а вместо Сергея Шойгу российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Сам же Шойгу станет секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

Информация об этом размещена в официальном telegram-канале Совета Федерации, верхней палаты парламента России. Отмечается, что Путин после "переизбрания" предложил своих кандидатов на должности ряда руководителей министерств и некоторых ведомств.

В списке указано, что на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова.

"Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", — говорится в сообщении.

Андрей Белоусов

Стоит отметить, что Белоусов занимает топ-должности в России уже почти 20 лет. С 2006 по 2008 год он был заместителем, а с 2012 по 2013 министром экономического развития.

С 2013 по 2020 годы он занимал должность помощника Путина по экономическим вопросам, а затем меньше месяца побыл на посту председателя правительства РФ и в конечном итоге стал его заместителем. В этом кресле он находился до 7 мая 2024 года.

Как и все другие российские ключевые государственные деятели, Белоусов находится в списке санкций США, ЕС и других стран, введенных из-за вторжения в Украину в 2022 году.

На ротации в правительстве уже отреагировал спикер Путина Дмитрий Песков.

"Назначение Белоусова на пост главы Минобороны не изменит системы координат в военной составляющей ведомства за нее отвечает глава Генштаба и он продолжит свою деятельность", — сказал он.

Что касается Шойгу, то он по словам Пескова продолжит работу в сфере, которую хорошо знает и займется курированием работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как сообщалось ранее, 7 мая Путин в ходе инаугурации в Кремле официально вступил в должность "президента" России. Украина уже сообщила, что не будет признавать легитимность российских "выборов" и намерена призывать лидеров других стран и международные организации тоже этого не делать.