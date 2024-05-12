Признание проблем с "СВО" или переход РФ на военные рельсы: что думают украинцы о замене Шойгу

Что думают в Украине о новом министре обороны России

В России впервые за 12 лет поменялся министр обороны. Сергей Шойгу покинет свой пост и уступит его Андрею Белоусову, который до этого был заместителем российского премьер-министра.

Такая ротация не могла пройти мимо украинского сегмента сети, а многие публичные лица уже высказали свое мнение по этому поводу. В частности многие обратили внимание на то, что на пост министра обороны идет человек, о котором мало кто слышал.

Так блогер Денис Казанский отметил, что падение Шойгу является четким признанием того, что т.н. "СВО" пошло не по плану. Он предположил, что уже бывшего министра обороны сделали крайним за все провалы.

Общественный деятель и экс-нардеп Антон Геращенко, который отметил, что Белоусов хоть и был на должности заместителя премьера, но никогда себя ничем не проявлял. Поэтому он предположил, что новый министр на этом посту не будет принимать особых решений, а займется переводом России на военные рельсы.

Вместе с тем военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин указал на то, что Белоусов хорошо умеет считать деньги и находить их. Также он отметил, что новый министр является сторонником экономической идеологии Джона Кейнса, введения огромных налогов на бизнес и других способов изъятия средств.

Белоусова считают одним из главных идеологов нынешнего экономического курса РФ — "военного кейнсианства", которое подразумевает большие вливания бюджетных денег через военные расходы в экономику.

На это также обратил внимание и российский оппозиционный политик Илья Пономарев, который указал на то, что назначения человека с подобным экономическим бэкграундом указывает на то, что Россия планирует воевать еще долго и, возможно, не только с Украиной.

"Обеспечение фронта ставится в более высокий приоритет, чем яркие военные победы, в которые, похоже, больше никто не верит", — написал он.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в этой всей истории куда более интересно увольнение Секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Шойгу секретарем Совбеза. Эту должность занимал Николай Патрушев, которого считали одним из инициаторов российского вторжения в Украину. Стоит отметить, что пост секретаря Совбеза РФ фактически дает опосредованное влияние над всеми силовыми структурами России, то есть в определенной мере можно считать, что Шойгу пошел на повышение.