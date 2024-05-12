Путин уволил своего давнего соратника Патрушева и поставил вместо него Шойгу: подробности

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева

В воскресенье, 12 мая, президент России Владимир Путин снял Николая Патрушева с должности Секретаря Совбеза. Его место может возглавить Сергей Шойгу, ранее бывший министром обороны РФ.

Об этом сообщают РосСМИ. В указе Путина сказано, что Патрушева "уволили с должности" секретаря Совбеза РФ "в связи с переходом на другую работу".

Он занимал свой пост ровно 16 лет. Был назначен президентом РФ Дмитрием Медведевым 12 мая 2008 года.

Что известно о Патрушеве

Николаю Патрушеву 72 года. В свое время он являлся директором ФСБ РФ в 1999-2008 годах. Занимал должность секретаря Совбеза РФ — с мая 2008-го. Известен во время пребывания директором ФСБ России пропагандой идеи в России нового дворянства ("неодворян").

Еще в 2006 году назывался политическими комментаторами как один из возможных преемников Путина на пост президента.

С 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Патрушев находится под повторными персональными санкциями США, первоначальные были с 2018 года.

По данным сайта Википедия, он активно поддерживает политику России. А также придерживается мифа о том, что якобы единственной целью США является лишить Россию ее природных богатств, поскольку США предпочли бы, чтобы России не существовало вообще.

Преемником Патрушева может стать Сергей Шойгу, возглавлявший российское Минобороны. Указ о назначении Шойгу секретарем Совбеза РФ диктатор Путин подписал в воскресенье, 12 мая. При этом, по словам секретаря Дмитрия Пескова, бывший глава Минобороны будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Песков утверждает, что Кремль позже сообщит о новой должности Патрушева.

Напомним, в России сменят министра обороны, а вместо Сергея Шойгу российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Он занимает топ должности в России уже почти 20 лет. С 2006 по 2008 год он был заместителем, а с 2012 по 2013 министром экономического развития.

С 2013 по 2020 годы он занимал должность помощника Путина по экономическим вопросам, а затем менее месяца побывал в должности главы правительства РФ и, в конце концов, стал его заместителем. В этом кресле он находился до 7 мая 2024г.

Как и все другие российские ключевые государственные деятели, Белоусов находится в списке санкций США, ЕС и других стран, введенных из-за вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее "Телеграф" писал, что заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, задержанный за получение взятки вечером 23 апреля, подозревается в государственной измене.