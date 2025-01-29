Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что думает о нынешней информационной повестке дня

Я удивлен разговорами о том, хорошо ли плохо, что украинцы получали гранты от США.

Я удивлен разговорами о том, справедливо ли наказана многодетная мать Крюкова.

Я удивлен, что так много места в украинской реальности занимают российские нарративы.

Хорошо ли гранты? Но, конечно, хорошо. Это были деньги американских налогоплательщиков, которые входили в Украину и оставались здесь. Что здесь вообще может быть плохого. Даже если грант был неэффективным, даже если деньги тратились на проведение мероприятий, это все равно были деньги в Украине. Когда кто-то организует конференцию, то множество украинского малого и среднего бизнеса получали заказы. Зарабатывали деньги. Дальше тратили их в Украине. Найти здесь что-нибудь плохо просто невозможно. Не говоря уже о том, что большинство грантов уходило на совсем другие цели. Украинское правительство получало много финансирования. Украинская энергетика возобновлялась, в том числе, за гранты. И теперь существует риск, что на этот процесс повлияет остановка финансирования. Или кто-то хочет сидеть без света? Украинский бизнес, от маленькой фирмы в Житомирской области до Новой Почты мог получить грантовое финансирование для реализации инвестиционных проектов. И получал его. Восстановление школ и больниц уходило на грантовые средства.

Как можно говорить, что это хорошо, что это финансирование остановилось? Только если вы живете в мире, где "грантоеды" это нечто плохое. А это мир российской пропаганды. Поздравляем, если вы так думаете, вы полностью проникнуты российской пропагандой. Вы живете в рамках ценностей, которые навязала вам российская пропаганда. И сделала это не просто так. А потому, что война. И вы живете в мире, который создал для вас враг, желающий вас убить.

И одним из конструкторов этого мира была Крюкова. У меня единственная претензия к санкциям против Крюковой – почему так поздно? И почему так мало. Почему она не сидит? Человек распространял российскую пропаганду годами. Страна.юа фактически готовила базу для оккупации Украины. Они должны были подготовить часть общества к этому. Они так же виноваты, как и российские генералы в расстрелах в Буче, в геноциде в Мариуполе, в тысячах детей, украденных россиянами. Они и дальше сейчас работают, распространяя российскую дезинформацию. Которую охотно подхватывают украинцы, которые почему-то думают, что план Трампа в первую очередь опубликуют то ли на украинском, то ли на русском языке в каком-то телеграмм-канале. Ну а чо, логично.

Как можно защищать Крюкову? И этим занимается много людей, считающих себя патриотами? Это как, ничего личного, только бизнес? Здесь вот Крюкова работает на россиян и работает хорошо, а выходит из офиса – и уже украинская патриотка? И хорошо, если бы Крюкову защищали те же люди, которые раньше работали на Мураева. У них цеховая солидарность. Защищают Крюкову, защищают Дубинского, защищают этого Диорицу. Ну ладно, если бы Корбан. Это уже личное. Хотя также трудно осознать, как он в своей голове это разделял, строил активное укрепление против россиян и затем испытывал персональные чувства к российскому агенту. Но ведь еще есть множество людей. Какие типа не замечали, что говорила Крюкова. Что говорило ее издание. Что они делали годами. И при этом эти люди, публичные лица, говорят риторикой российской пропаганды, называя власть в Украине во время войны режимом?

Конечно, сама власть тоже виновата. Конечно, когда не закрываешь телеграммы и думаешь, что сможешь его контролировать, вдруг оказываешься в мире, построенном из российских нарративов. Но власть есть какая есть. Ее до выборов не изменить. А выборов не будет, пока идет война. Поэтому здесь больше вопроса к обществу. Которое должно проявить свою взрослость. И, в первую очередь, не быть полезными идиотами в руках врага. А россияне это, конечно, умеют. Врать. Распространять пропаганду. Ангажировать в свои ряды незаметно. И вот ты уже одновременно патриот Украины и говоришь по лексике российского первого канала. Это досадно. Это небезопасно. И это мерзко.

Источник: пост Фурсы в Facebook