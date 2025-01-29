Билецкий теперь в аниме: 3-я штурмовая показала эпичный рекламный ролик (видео)

В сети требуют многосерийное продолжение

Третья штурмовая бригада, которая уже стала известной благодаря нестандартному подходу к рекламе, выпустила новый ролик. На этот раз он был выполнен в стиле аниме.

Видеозапись была обнародована в Facebook бригады. Ролик посвящен войне и показывает молодых украинцев, которые присоединились к рядам защитников.

"Спрашиваешь себя, в каком мире хотел бы жить? Выбирай вселенную Третьей штурмовой! Вывози войну в современном и крупнейшем подразделении Вооруженных сил. Управляй работами, уничтожай зло. Поддерживай своих, двигайся на максималках и стань живой легендой этой борьбы", — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно заметить тот самый баннер с предыдущей рекламой, который вызвал ожесточенные споры в сети из-за "объективизации женщин" и российских военных в образе зомби. Один из них даже в кадре успел поиграть в "Сталкер 2", а другой почитать газету о наболевшей теме переговоров.

Ролик показывает двух детей, которые вынуждены прятаться в захваченном россиянами доме, а потом путь молодежи в рядах украинской армии. Заканчивается он изображением командира бригады Андрея Билецкого тоже в анимешном стиле.

В сети же напомнили, что Билецкий вел дискуссии о роли аниме еще в 2019 году.

В сети тем временем потребовали полноценного продолжения с хорошим сюжетом, которое будет рассчитано на международную аудиторию, в то время как другие отметили, что сюжет ролика оказался немного скомканным. Также нашлись и те, кто заподозрил, что ролик специально рассчитан на то, чтобы привлечь в бригаду лиц, которые еще не достигли мобилизационного возраста.

Стоит отметить, что в самой Японии энтузиасты страйкбола и просто милитарные косплееры следят за темой российской войны против Украины еще с 2014 года. При этом личность Билецкого им тоже хорошо знакома.

Как сообщалось ранее, в 47-й бригаде сделали ремейк рекламного ролика ВСУ 20-летней давности, и даже привлекли к нему того же актера.