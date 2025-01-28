Сбежала с детьми из оккупации, а умерла в Польше из-за несвоевременного оказания помощи: что известно о смерти украинки

Медицинская работница отнеслась к своим обязанностям халатно

В Польше разгорелся скандал из-за смерти 35-летней украинки. Молодой женщине, которая обратилась в отделение скорой помощи, отказали в приеме и направили к семейному врачу. Из-за "футбола" между медицинскими учреждениями время было потеряно, и когда наша соотечественница наконец попала в палату интенсивной терапии, было поздно. Без мамы осталось двое несовершеннолетних детей.

"Телеграф" пообщался с мужем украинки, погибшей на чужбине, и юристом, который помогает ему отстоять права и добиться наказания виновных.

В больнице не заметили тяжелого состояния женщины

Город Пётркув-Трыбунальский, расположенный в Лодзинском воеводстве в центральной части Польши, стал пристанищем для семьи Олеси Захаровой из Херсона. Сюда вместе с двумя детьми женщина приехала, вырвавшись из оккупации, в августе 2022 года по приглашению фонда "PORTA VITAE", который занимается детьми с РАС (расстройства аутического спектра — такой диагноз у 10-летнего сына женщины). Впоследствии к семье присоединился муж Олеси — Алексей, много лет работающий моряком за границей, на момент начала полномасштабного вторжения, он как раз был в очередном рейсе. По его словам, в 2020 году жена перенесла ковид, который дал осложнение в виде перикардита – воспаления оболочки сердца. Но женщина прошла курс лечения и чувствовала себя хорошо.

– В декабре 2022 года мы все заболели ангиной и у жены снова возникло воспаление перикарда, – отметил Алексей Захаров в разговоре с "Телеграфом". – И мы обратились в местное отделение неотложной помощи больницы, так называемого SOR (сокращенное от пол. Szpitalny oddział ratunkowy). Тогда мы вообще не разговаривали на польском, ни я, ни жена, поэтому нам дали русскоязычного врача. Я ему показал выписку с предыдущим диагнозом Олеси, и ей сразу начали оказывать помощь, положили в стационар и за неделю, когда ее состояние улучшилось, она уже была дома.

Аналог SOR в Украине нет, здесь оказывают помощь при несчастных случаях или резком ухудшении здоровья

Болезнь в очередной раз вернулась к Олесе в последние дни 2024 года. Вечером 29 декабря женщина почувствовала уже знакомые симптомы – затрудненное дыхание, слабость и т.д. Но решила принять лекарство, надеясь, что станет легче. Когда утром 30 декабря этого не произошло, попросила знакомую (муж был в очередном рейсе) отвезти ее в отделение неотложной помощи при местной больнице – то самое, где ей уже оказывали помощь два года назад.

– В регистратуру Олеся зашла не своими ногами. На входе в госпиталь их встретил сотрудник скорой, и услышав, что жене плохо, посадил ее в инвалидную коляску и отвез в приемное отделение. Переспросил, могут ли женщины сами заполнить анкету, они сказали, что да, и подружка жены начала это делать, – рассказывает о событиях того дня Алексей. – Но сотрудник регистратуры ее позже забрал, сказав, что так поступать нельзя, а медицинская работница отправила Олесю к семейному врачу за направлением. Хотя жена и показывала ей документы с предыдущей госпитализации и фото тонометра, ведь еще дома у нее снизилось давление, говорила о симптомах. Но слушать ее не захотели, не осматривали, анализов не назначали.

Алексей добавляет, что в поликлинике, где жена состояла на учете, ее тоже не приняли, потому что ждать приема нужно было неделю. Пришлось искать другое медучреждение, где жену могли осмотреть.

- Врач, к которому наконец-то попала Олеся, сразу понял, что ее состояние требует госпитализации и очень удивился, что в SOR ей отказали, – говорит мужчина. – Он вызвал скорую, жену забрали в машину, но она еще минут 30-40 простояла возле поликлиники, а потом только Олесю отвезли в больницу. В регистратуре жена потеряла сознание и еще два часа лежала в коридоре в ожидании результатов анализов или неизвестно чего. В палату интенсивной терапии ее положили только в 18 часов, за 15 минут до 19-ти она меня набрала, все рассказала, и сказала, что ей плохо, тяжело дышать, пообещала, как только станет легче, она мне позвонит. Это был наш последний разговор… Где-то через час у нее остановилось сердце, ее пытались реанимировать, но безрезультатно, в 20:30 Олеси не стало.

Медицинская работница через два дня пошла на повышение

После экстренного возвращения Алексея из рейса в Польшу несколько дней он приходил в себя. А потом пытался добиться объяснений от медицинского учреждения, в котором отфутболили жену и тем самым поспособствовали ее смерти.

- 2 января я забрал в больнице так называемую карту смерти и направил жалобу на электронный адрес госпиталя. На следующий день мне перезвонили, спросили, в ком формате я хотел бы получить ответ. Я сказал, что на e-mail, но ответа до сих пор не получил и больше со мной не пытались связаться представители этого медицинского учреждения. А 20 января в одном из местных изданий вышла статья о смерти моей жены. Из нее я узнал, что есть видео, которое доказывает: моей жене отказали в оказании помощи, а также это подтверждает свидетель. При этом медицинская работница, которая так поступила с Олесей, оказывается получила повышение (!) – ее назначили координатором фельдшеров всего района. Также представитель больницы сообщил журналистам, что по моей жалобе была проведена проверка, которая показала, что произошло нарушение порядка обслуживания пациентов.

Пока украинка наконец-то попала в отделение интенсивной терапии было поздно

Уже после этого, отмечает Алексей, историю его жены рассказали польские телеканалы, а также на своей странице в Instagram юрист и волонтер Давид Денерт, помогающий украинцам на постоянной основе.

– Алексей обратился в мою юридическую фирму за помощью, ведь больница оставила без реакции его официальную жалобу и не сообщила об инциденте в полицию, – объяснил Давид в разговоре с нашим изданием. – Все, что было сделано, – это выписан выговор медицинской работнице, отказавший Олесе в оказании помощи, но она продолжила работать. В то же время мы подали сообщение в прокуратуру о возможном совершении преступления, предусмотренного ст. 155 Уголовного кодекса Республики Польша – непреднамеренное причинение смерти. На мой взгляд, в этом случае велика вероятность, что удастся доказать вину конкретных лиц. Но пока я не могу говорить о деталях дела и доказательствах.

В районной прокуратуре в Пётркув-Трыбунальском сообщили, что проводят расследование обстоятельств по делу "о создании прямой опасности гибели или тяжкого повреждения здоровья 32-летней украинки (возраст в оригинальном посте указан ошибочно, Олесе — 35 лет — Авт.) и причинения ее смерти". За такой вид преступления польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.

– В 2022 году, когда жена впервые попала в больницу, я был поражен тем, что нам оперативно помогли и все это было бесплатно, – говорит Алексей. – Я еще несколько раз переспрашивал, не нужно ли покупать медикаменты, но меня заверили, что нет. И от того еще хуже, что на этот раз жена приехала в то же отделение SOR, а от нее просто отмахнулись. И иза-за этого Олеси не стало. Двое детей остались без мамы, при этом старшая дочь (она от первого брака Олеси) вообще круглая сирота, потому что ее биологический отец умер полгода назад. Сейчас я жду решения суда, чтобы стать ее опекуном. Сыну – 10, у него РАС. Жена занималась воспитанием детей, а я был единственным добытчиком, поэтому теперь наша семья лишена средств к существованию. Конечно, если вина медиков будет доказана, на что я надеюсь, следующим шагом буду добиваться компенсации за причиненный ущерб.

В поддержку семьи, потерявшей любимую жену и маму, юрист Давид Денерт объявил сбор и уже передал несколько тысяч злотых Захаровым, а также дальше будет сопровождать их как юрист.

Дело не в национальности, жалуются и поляки

На историю 35-летней Олеси, которую не спасли врачи, активно отозвались в комментариях к постам Давида Денерта как поляки, так и украинцы, имевшие проблемы с получением медицинской помощи.

- Ни одна больница в Люблине не хотела принимать моего на тот момент 36-летнего мужа. У него перестали работать почки, и он умирал на глазах. Я лично возила его из больницы в больницу. Его положили только в 4-й… Я не ушла просто так. Я позвонила на телеканал, у нас была съемка, потом вся программа была о моем муже. Надо бороться, давать огласку, а не заметать такие ситуации под ковер. Это не зависит от национальности. Мой муж поляк и он тоже был бы мертв, если бы не борьба и решимость тех, кто призван спасать человеческие жизни, – написала украинка Руслана.

– Ездили пару раз с ребенком на SOR и я была шокирована, к сожалению, отношение к полякам не лучше, они так же просят, вымаливают, чтобы их приняли. Я не понимаю эту систему и никогда не пойму, – отметила Галина.

- Моей 8-летней дочери отказались оказать помощь в ночном отделении в Легинове, когда ребенок болел острым вирусным ларингитом, тяжело дышал и имел свистящий кашель. Причина отказа – я не владею польским языком. Я в шоке побежала туда, нашла закрытую детскую палату и слава Богу там был хороший врач, поставил капельницу и вовремя сделал укол. К сожалению, это не единичный случай, – подчеркнула Татьяна Руденко.

– Я украинка. Мы с дочерью трижды обращались в травмпункт (температура 40 и перелом руки). По-моему, дело не в национальности, а в системе. К нам относились хорошо, хотя иногда врачи бывают строги (не только в Польше), – высказала свое мнение Елена Руденко.

Юрист предложил алгоритм действий для украинцев, нуждающихся в неотложной помощи

В свою очередь Давид подчеркнул, что дело действительно не в национальности, ведь врачи призваны оказывать помощь всем, кто обращается за ней. Юрист также представил на своей странице алгоритм действий для тех, кто обращается в больницу в Польше. Первое, что нужно делать – это требовать триаж – оценку, которую должен проводить персонал SOR, чтобы определить приоритет оказания помощи. Второе, ссылаться на законодательные гарантии, в частности, прописанное в ст. 68 Конституции Республики Польша право на здравоохранение и равный доступ к медицинским услугам, финансируемым из государственного бюджета.

Третье, если вам все же отказывают в оказании помощи, то нужно требовать официальный документ с обоснованием, почему в госпитализации отказывают. Такой совет дает юрист, отмечая, что это может заставить персонал больницы передумать. А если этого не произошло, обязательно сообщите Уполномоченному по правам пациента и обратитесь в NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia – Национальный фонд здравоохранения), который контролирует качество и доступность медицинских услуг.

Стоит отметить, что 11 января то же отделение неотложной помощи в больнице Пйотркува-Трибунальского еще раз попало в скандал. На этот раз из-за дежурившего в нетрезвом состоянии врача.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году разгорелся скандал вокруг детского сада во Вроцлаве, где нашла убежище семья Томич из Харькова. Во время пребывания в воспитательном заведении маленькая Саломея получила ожоги 20% тела, а администрация пыталась это скрыть.