Путин отказался говорить с Зеленским, но сделал заявление о "конце войны"

В России ищут поводы не идти на диалог

В России опять заговорили о вопросах легитимности украинской власти и возможности переговоров с ней. Там также сделали очередное заявление о том, что Украина зависит от поставок Запада

Об этом рассказал Владимир Путин. Его слова передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский не отменит декрет о запрете на переговоры с РФ, то любой диалог не будет иметь силы.

При этом, самого Зеленского Путин тоже назвал "нелегитимным", повторив старый нарратив российской пропаганды. Он говорит, что по этой причине украинский президент якобы не может отменить собственный запрет, но добавил, что способы сделать это есть.

"Вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать", — заявил он.

Кроме того, Путин высказал мнение, что Украина слишком зависит от поставок оружия из стран Запада и без них не сможет долго продержаться.

"Запад уговорил Киев продолжать войну, но она закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны", — заявил он

Надо обратить внимание на то, что в упомянутом указе №679 от 2022 года не говорится о запрете на переговоры с Россией, а только констатируется невозможность вести переговоры с Путиным.

На заявления уже отреагировали в Украине. Блогер и бизнесмен Роман Шрайк подчеркнул, что Путин не намерен говорить с Украиной, а политтехнолог Александр Нойнец добавил, что вряд ли война закончится быстро.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в то же время отметил, что новые заявления Путина надо показывать тем, кто верит в то, что Кремль хочет переговоров.

Стоит отметить, что из-за многочисленных нарушений международных договоров в ходе мартовских "выборов" в России, в частности тех, которые не допускают проведение избирательного процесса на оккупированных территориях, Украина не признает Путина президентом РФ. Поэтому значимость его комментариев на тему легитимности украинских властей можно считать "зеркальным ответом".

Нарратив о "нелегитимности" Зеленского россияне раздувают из-за того, что в Украине из-за военного положения в мае 2024 не прошли выборы. Впрочем, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже отвечал на эти выпады, отметив, что Зеленский будет оставаться президентом до конца военного положения и это прописано в Конституции и законах Украины.