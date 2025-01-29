Как в Китае празднуют Новый год: салюты, дроны и танцующие роботы (видео)

Празднования начались с эпичных салютов

В Китае начали праздновать Новый год по восточному календарю. В этом году церемония открытия была грандиозной, а организаторы попытались похвастаться своим технологическим прогрессом.

Трансляцию празднований вел местный канал CCTV. Для китайцев этот праздник является одним из самых важных и самых длинных в году — празднования проходят с 28 января по 4 февраля.

На кадрах, которые появились в сети видно, что празднование началось с масштабного салюта и шоу с участием большого количества дронов.

Однако наиболее впечатляющим был танец большого количества гуманоидных роботов, которые вышли на сцену вместе с живыми танцовщицами.

Поскольку традиционно фейерверки являются неотъемлемой частью празднований, то запускать их начали и простые жители.

Из-за большого количества пиротехники не обошлось и без вспышек пожаров. Местами они стали весьма масштабными.

Как известно, китайский Новый год не является официальным праздником, но с каждым годом его популярность растет, особенно в крупных городах. Культурные центры, рестораны и университеты организуют тематические мероприятия, мастер-классы по китайской каллиграфии, приготовление традиционных блюд и показы национальных танцев.

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