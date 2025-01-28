"Точно не закончится за...": Вениславский поделился "закрытой" информацией о войне и дал надежду

Мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет.

Несмотря на предвыборные заявления Трампа о якобы способности завершении войны в Украине за 24 часа и различные "мирные планы", которые регулярно публикуют СМИ, в ближайшие месяцы мира ждать не стоит. Более того, такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ссылаясь на данные из закрытых источников. По его мнению, такие разговоры создают определенную нервозность и неопределенность.

"Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет. Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины", — заявил он.

При этом, Вениславский считает, что у нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение "какого-то не очень длительного промежутка времени".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война в Украине быстро не закончится.