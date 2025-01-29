"Его ошибка": Зеленский прокомментировал многочисленные угрозы Фицо в адрес Украины

Фицо идет по пути, от которого отказались очень много европейских стран, это станет его роковой ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "ошибкой" угрозы пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо заблокировать помощь Украине от Европейского Союза. В частности, Зеленский напомнил, что за независимость Европы от российского газа выступает президент США Дональд Трамп, поэтому Фицо фактически пытается устроить конфронтацию с США.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х. Он отметил, что Трамп принял решение увеличить экспорт американского СПГ в Европу, чтобы закрыть европейские потребности в топливе.

"Несколько дней назад президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG, в частности, в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы", – отметил он.

При этом, добавил Зеленский, за американский газ нужно платить деньгами. А за российский газ нужно платить независимостью и суверенитетом. Фицо идет по пути, от которого отказались очень многие европейские страны, это станет его роковой ошибкой.

"Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидным и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики у пророссийских правительств Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки. Поскольку Еврокомиссия приняла сторону Украины, а Украина игнорировала истерики Будапешта и Братиславы, путинисты Фицо и Виктор Орбан начали действовать угрозами и шантажом.

В частности, Фицо резко начал обвинять Украину в том, что она якобы наносит экономический ущерб Европе и пообещал ей проблемы со вступлением в НАТО и ЕС. Также он заявил о подготовке госпереворота в Словакии и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.