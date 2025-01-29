Укр

"Его ошибка": Зеленский прокомментировал многочисленные угрозы Фицо в адрес Украины

Автор
Антон Корж
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Зеленский высказался по поводу угроз Фицо Новость обновлена 29 января 2025, 04:17
Зеленский высказался по поводу угроз Фицо. Фото Офис президента Украины

Фицо идет по пути, от которого отказались очень много европейских стран, это станет его роковой ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "ошибкой" угрозы пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо заблокировать помощь Украине от Европейского Союза. В частности, Зеленский напомнил, что за независимость Европы от российского газа выступает президент США Дональд Трамп, поэтому Фицо фактически пытается устроить конфронтацию с США.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х. Он отметил, что Трамп принял решение увеличить экспорт американского СПГ в Европу, чтобы закрыть европейские потребности в топливе.

"Несколько дней назад президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG, в частности, в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы", – отметил он.

При этом, добавил Зеленский, за американский газ нужно платить деньгами. А за российский газ нужно платить независимостью и суверенитетом. Фицо идет по пути, от которого отказались очень многие европейские страны, это станет его роковой ошибкой.

"Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидным и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики у пророссийских правительств Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки. Поскольку Еврокомиссия приняла сторону Украины, а Украина игнорировала истерики Будапешта и Братиславы, путинисты Фицо и Виктор Орбан начали действовать угрозами и шантажом.

В частности, Фицо резко начал обвинять Украину в том, что она якобы наносит экономический ущерб Европе и пообещал ей проблемы со вступлением в НАТО и ЕС. Также он заявил о подготовке госпереворота в Словакии и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

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#Украина #Словакия #Владимир Зеленский #Роберт Фицо