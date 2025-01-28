Нужен ли Украине аналог "Шахеда". Военный эксперт все разложил по полочкам

Беспилотники ВСУ бьют врага по болезненным местам

Украине не нужно создавать аналог ударного иранского дрона Shahed 131/136, который является копией старого беспилотника DAR (Die Drohne Antiradar) германской самолетостроительной компании Dornier (существовавшей с 1922 по 2002 годы), а развивать собственные технологии. Именно отечественные дроны в 2024 году нанесли более 7000 ударов по территории Российской Федерации.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Он пояснил, что в этом году уже были нанесены две массированные атаки по вражеской территории.

По его словам, более 11 регионов России были подвергнуты мощным ударам, после чего "на болотах" начались вопли о налетах 150-200 украинских дронов.

— Надо понять, что поражают наиболее болезненные места. Это стратегическое решение Сил обороны, потому что если мы говорим об уничтожении нефтяных терминалов, то это уменьшение топлива для военной техники. Если мы говорим об уничтожении складов ГСМ в Энгельсе, это уменьшение потенциала стратегической авиации, — говорит военный эксперт.

Он напомнил удары дронов по заводу им. Бериева в Таганроге, которые ставили своей целью непосредственное уменьшение потенциала стратегической авиации РФ. Ведь именно там россияне могут ремонтировать и изготовлять определенные детали для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а затем там или на авиабазах "Энгельс" или "Оленья" заменять определенные детали. Такие удары приводят к потере потенциала РФ использовать в полную силу свои ресурсы.

Анатолий Храпчинский пояснил, что у России есть шесть заводов по выпуску микроэлектроники ("Кремный Эл" в Брянске, "Ангстрем" и "Микрон" — в Зеленограде, НПО "Субмикрон", НПЦ "Элвис" и корпорация Ситроникс" — в Москве. — Ред.). Такая скученность на территории РФ позволяет нам отработать по каждому из них.

Например, уничтожение подстанции завода "Кремний Эл" в октябре 2024 года привело к тому, что он более двух недель не работал, говорит военный эксперт.

— Представьте, сколько продукции не было выпущено. Тем более что на некоторых российских ракетах появляется больше именно российских комплектующих. РФ масштабирует производство, поэтому надо говорить об ударах глубоко по территории Российской Федерации, что сейчас и происходит, — подчеркнул производитель РЭБов.

Говоря о полезной нагрузке и дальности полета украинских дронов, Анатолий Храпчинский отметил:

— Я никогда не называю дроны, потому что сам — производитель и не хочу раскрывать определенные тайны. Но хочу сказать, что некоторые дроны могут работать на расстояние около 2 000 км и при этом нести полезную нагрузку около 75 кг, что гораздо больше "Шахеда". И потому главная задача — правильно скорректировать дрон, чтобы получить нужный результат.

Военный эксперт напомнил удары неизвестных БПЛА по нефтяным предприятиям РФ, что приводило к остановке производственных мощностей и невозможности закупить нужные запчасти из-за санкций.

— Поэтому я думаю, что мы все больше будем видеть интересные вещи, а потому если видите, что надо задонатить какие-то интересные "приблуды" — обязательно донатьте, — добавил он.

Ранее Анатолий Храпчинский объяснил "Телеграфу", почему Россия изменила тактику ударов "Шахедами".