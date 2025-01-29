Такой погони вы еще не видели: от копов пытался убежать необычный участник движения (видео)

Пользователи соцсети сравнили мужчину с "призрачным гонщиком"

В городе Нетешин Хмельницкой области в темное время суток на улице заметили всадника, который убегал от полицейского автомобиля на коне. Правоохранители при этом включили проблесковые маячки и подавали предупреждающие звуковые сигналы.

Мужчина на коне промчался по безлюдной улице и скрылся из поля зрения. Об этом сообщают местные СМИ.

Откуда и куда так спешил всадник — неизвестно. Однако судя по опубликованным кадрам, мужчина достаточно уверенно себя чувствовал в седле и явно не первый раз сидел верхом на коне.

Разумеется, что очевидцы погони были удивлены столько необычным зрелищем и поспешили запечатлеть все происходящее на камеру мобильного телефона.

В комментариях под видео люди начали писать о том, что полицейские могли напугать животное громкими сигналами и маячками.

Пользователи соцсети также отметили, что сегодня в Украине выгоднее купить лошадь, чем оплатить страховку на авто, а самого всадника сравнили с главным героем фильма "Призрачный гонщик" с Николосом Кейджем в главных ролях:

Инцидент произошел в городе Нетешин

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Умани дикие животные "напали" на автозаправку. Откуда взялись животные возле автозаправки – неизвестно. По предположениям пользователей соцсетей, дикие свиньи могли прийти в АЗС в поисках пищи.