После скандала с закупками: Кабмин уволил заместителя Умерова, что о нем известно

Проработал в должности более года

В Министерстве обороны Украины 28 января начались кадровые перестановки. Был уволен заместитель главы Минобороны Рустема Умерова после скандала с закупками.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, данное решение утвердил Кабинет министров Украины.

"Кабмин уволил Клименкова Дмитрия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что Клименков занимал должность замминистра обороны с 5 октября 2023 года. До этого с 2022 по 2023 год он был первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, а впоследствии несколько месяцев состоял в должности коммерческого директора Акционерного общества "Укртрансгаз".

Клименков Дмитрий

Что известно о скандале с закупками

Недавно Умеров заявил, что увольняет своего заместителя Дмитрия Клименкова и директора агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины Марину Безрукову.

Основная причина — несвоевременные закупки для фронта, которые "превратились в политические игры". По его словам, Клименков и Безрукова провалили работу по закупке вооружения и обеспечению им ВСУ.

Умеров подчеркнул, что время их деятельности было в основном "пиаром бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ", а не работой над обеспечением наших бойцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безрукова намерена игнорировать решение Умерова.