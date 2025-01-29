Можно претендовать на почти 10 тыс грн? Какой будет пенсия при средней зарплате в 2025 году

Пенсию в почти 10 тыс грн в 2025 может получать человек с 40 годами стажа и средней зарплатой

Пенсия в Украине при минимальной зарплате не сможет превысить и 4 тысячи гривен. Однако если гражданин будет получать заработную плату в более чем 22 тысячи гривен, то и выплата на отдыхе может достичь почти 10 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Украине в январе 2025 года составила 22 500 гривен, что на 18% больше, чем в январе 2024 года, пишет "ТСН". Какова будет пенсия у 60-летнего мужчины в текущем году при такой зарплате, разбирался "Телеграф", использовав пенсионный калькулятор.

Если зарплата украинца составляет 22500 гривен, он решил выйти на пенсию в 60 лет с 40 годами стажа, если начал официально работать с 20 лет, то в 2025 году его выплата будет в размере 9948 гривен.

Такая сумма была вычислена на общих условиях, без добавления льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выплаты некоторых пенсионеров могут вырасти аж в шесть раз. Однако такое начисление произойдет только при определенном обстоятельстве.