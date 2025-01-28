Фицо назвал Зеленского "врагом" и пообещал Украине проблемы

Правительство соседней страны очень хочет российский газ

Словацкий премьер Роберт Фицо опять набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского из-за российского газа. Он даже пригрозил заблокировать всю помощь Украине от ЕС.

Об этом Фицо сказал в разговоре с местными СМИ, его выступление обнародовано на странице его партии в Facebook. При этом он даже назвал Зеленского "врагом" Словакии.

"Наш враг — Зеленский. Зеленский создал те проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Украина предложила транзит по своей ГТС газа из Азербайджана, Фицо заявил, что Зеленский "надувает пузыри" и что никакие работы в этом направлении не ведутся.

Он также добавил, что намерен обсудить тему газа с Европейской комиссией в четверг, 30 января.

Также политик заявил, что для Словакии наиболее реалистичным был бы вариант получения именно российского газа на границе, указывая на то, что для Венгрии этот вариант оказался рабочим.

Издание Dennik при этом приводит реакцию вице-председателя оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Ивана Штефунка.

"Говоря о поставках газа, премьер-министр отказывается принимать во внимание реальность крупнейшего конфликта на континенте со времен Второй мировой войны. Он забывает, что если бы Путин не напал на Украину, не было бы проблем с транспортировкой газа", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.

После этого Фицо резко начал обвинять Украину в попытках устроить "госпереворот" и пообещал ей проблемы со вступлением в НАТО и ЕС.