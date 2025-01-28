Затянем пояса, а работу троих будет выполнять один человек. В Раде объяснили ошибку Кабмина с бронированием

В правительстве считают, что централизация бронирования только усугубит ситуацию

Фактическое введение экономического бронирования, когда размер зарплаты работника имеет значение для получения отсрочки от мобилизации, привело к коррупции в космических масштабах. Власти должны были определить критически необходимые для сил обороны отрасли и предприятия.

— Вместо того чтобы заниматься в ручном режиме бронированием по критериям, желательно было бы определить [приоритетные] отрасли, предприятия и предоставить им необходимое количество бронирования, а не играть в "экономическое бронирование", — комментирует "Телеграфу" нардеп от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз.

Больше читайте в публикации: "Особенности национального бронирования: что нас ждет с 1 марта и почему система работает со сбоями".

В правительстве считают, что централизация бронирования сделает еще хуже.

— Это будет очень обременительно и трудно. Решение правительства — долгий процесс согласования, принятия решений, доработки. Это займет очень много времени, — отмечал директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко.

В громадах уверены, что сработает простой рецепт: нужно просто увеличить квоты на бронирование (для тех же коммунальщиков), и призывают подписывать соответствующие петиции.

Впрочем, по словам нардепов, из системы бронирования и так уже выжили максимум.

— Есть две потребности выживания страны. Одна потребность — армии нужны люди. Соответственно нужно дать возможность армии мобилизовать как можно больше людей. С другой стороны армия нуждается в деньгах. Деньги берутся от того, что предприятия работают и платят налоги. Поэтому действующая сейчас концепция бронирования — это определенный компромисс, которого удалось достичь и на который были готовы пойти военные, — говорит "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Соответственно законодатели не прогнозируют изменения в системе.

— Пока этот вопрос не рассматривается в Верховной Раде, — говорит Фриз.

— Сейчас не вижу возможности говорить о том, что в системе бронирования возможны какие-либо радикальные изменения, — добавил Кисилевский.

Несмотря на несовершенство процедуры бронирования, нардепы советуют просто принять философию компромисса между экономикой и потребностями обороны.

— С точки зрения действующего законодательства у нас все нормально в законах, и Кабмин определяет, как двигаться дальше. Руководителям всех предприятий нужно понять, что нужно "затянуть пояса". Возможно, пришло то время, когда раньше одну операцию выполняли три человека, а теперь эту операцию должен выполнять один. И с этой философией жить дальше. Иначе не будет, — резюмировал нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" назвал три типичных проблемы с бронированием от мобилизации.