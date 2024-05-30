Сгорело одно из "укрытий" Путина: масштабный пожар охватил дачу российского диктатора на Алтае (фото)

Пожар разошёлся не на шутку

На одной из дач лидера РФ Владимира Путина произошел масштабный пожар. Одно из зданий резиденции в Онгудайском районе Республики Алтай почти полностью сгорело. Это, между прочим, одно из возможных укрытий российского диктатора на тот случай, если дела пойдут плохо.

Об этом сообщает издание "Сирена". Фотографии опубликовали в своем Telegram-канале.

"Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амир Айташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом окружающий резиденцию рельеф совпадает с тем, что видно на фотографиях. В разговоре с "Сиреной" Айташев уточнил, что опубликовано им фото было сделано сегодня. Причина возгорания неизвестна", — пишет издание, уверяя что сервисы проверки фотографий, которыми воспользовалась редакция, не обнаружили на кадрах следы обработки.

Огонь уничтожил все

Горело одно из зданий

"Оперативный дежурный ГУ МЧС в Республике Алтай не стал отвечать на вопросы корреспондента "Сирены" о возгорании в Онгудайском районе за последние сутки", — говорится в сообщении.

Также, согласно данным российских СМИ, первая информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей.

Фото дачи из сети

Дача расположена на берегу реки

Официально дача Путина указана, как санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье" и принадлежит "Газпрому". Впрочем, отдохнуть там нельзя. В 2011 году корреспондентам Новой газеты в проходе на территорию отказала охрана. Тогда журналистам заявили, что "объект предназначен для отдыха высших лиц государства".

Дача на картах, Республика Алтай

Кроме того, о связях комплекса с Путиными неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели, пишут журналисты. Известно, что комплекс включает спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фото "дачи Путина" в Карелии появились в сети: территория вдвое больше Монако, есть собственный водопад.