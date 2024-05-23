"Путин как Граф Дракула": в ГУР рассказали о бункерах диктатора и сделали интересное заявление о двойниках (видео)

Один из позывных у Путина — "бункерный"

Украинской разведке известно о местонахождении и количестве бункеров российского диктатора Владимира Путина. Информация об этом постоянно обновляется.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в интервью "Ми-Україна". Он не стал назівать точное количество бункеров.

"Не будем говорить сколько их. Но понятно, что у него один из позывных "бункерный", любит он это дело и как граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях", — сказал Юсов.

Также он сообщил интересную информацию о двойниках Путина, тем самым намекнув, что они все же есть.

"Своих двойников он туда не пускает, отправляет на задачу, где не так безопасно", — отметил представитель ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бункер диктатора Путина есть глубоко в Уральском хребте под горой Яманта. По информации росСМИ, у российского "лидера", есть целая сеть таких тайников.

Кроме того, нередко в сети обсуждают двойников Путина. Эксперты по ИИ говорят, что у "президента" РФ может быть минимум два двойника.