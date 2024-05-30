Згоріла одна зі "схованок" Путіна: масштабна пожежа охопила дачу російського диктатора на Алтаї (фото)

Пожежа розійшлася не на жарт

На одній з дач лідера РФ Володимира Путіна сталася масштабна пожежа. Одна із будівель резиденції в Онгудайському районі Республіки Алтай майже повністю згоріла. Це, між іншим, одна з можливих схованок російського диктатора на той випадок, якщо справи підуть геть кепсько.

Про це повідомляє видання "Сирена". Світлини опублікували у своєму Telegram-каналі.

"Кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях. У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні. Причина займання невідома", — пише видання та зазначає, що сервіси перевірки фотографій, якими скористалася редакція, не виявили на кадрах слідів обробки.

Вогонь знищив геть усе

Горіла одна з будівель

"Оперативний черговий ГУ МНС у Республіці Алтай не став відповідати на запитання кореспондента "Сирени" про загоряння в Онгудайському районі за останню добу", — йдеться у повідомленні.

Також, згідно з даними російських ЗМІ, перша інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася у 2010 році, на цей проект витратили до 3 мільярдів рублів.

Фото дачі з мережі

Дача розташована на березі річки

Офіційно дача Путіна зазначена, як санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я" і належить "Газпрому". Втім, відпочити там не можна. У 2011 році кореспондентам "Нової газети" у проході на територію відмовила охорона. Тоді журналістам заявили, що "об'єкт, призначений для відпочинку вищих осіб держави".

Дача на картах, Республіка Алтай

Крім того, про зв'язки комплексу з Путіними неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі, пишуть журналісти. Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями та фермою для розведення маралів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що фото "дачі Путіна" в Карелії зʼявились у мережі: територія вдвічі більша за Монако, є власний водоспад.