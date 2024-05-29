Спецтрибунал для Путина и компании: в Раде рассказали, подпадет ли под него Лукашенко

Лидер Беларуси один из верных приспешников Путина

Украина не намерена ждать окончания войны, чтобы начать трибунал над российским руководством, как военным, так и политическим. Однако наказание может догнать и одного из сторонников Путина — самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Правда, здесь есть определенные условия.

Об этом в интервью нашему изданию рассказал председатель комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов. Больше деталей читайте в материале "Телеграфа": Уникальный суд над Путиным может начаться в этом году — нардеп

На вопрос журналиста о том, будет ли подпадать под трибунал так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко, Маслов ответил:

"Если будет доказана прямая причастность к выдаче соответствующих указаний по совершению агрессии по отношению к Украине. Но мы с вами видим, что белорусских регулярных войск на территории Украины нет".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после визита Путина в Белоруссию заметили необычную военную активность россиян. Согласно данным мониторингового сообщества "Белорусский Гаюн" на аэродром "Барановичи" прилетели российские вертолеты Ми-24 и Ми-8.