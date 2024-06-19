"Карманные" диктаторы: свежее фото Путина и Ким Чен Ына развеяло миф о росте президента России

СМИ предположили, что глава Кремля гораздо ниже, чем официально заявлено

В сети в очередной раз нашли подтверждение тому, что рост российского диктатора Владимира Путина существенно ниже официально заявленного. На этот раз его сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Развеять миф о росте президента России удалось во время последнего визита российского диктатора в КНДР. "Телеграф" решил поделиться подробностями со своими читателями.

Как пишет газета The Washington Post, северо-корейский предводитель носит специальные стельки, чтобы казаться выше. Официальный рост Ким Чен Ына указывается как 170 см. Тем временем журналисты из Южной Кореи подробно проанализировали вид лидера КНДР, прибывшего на межкорейский саммит 27 апреля в 2018 году.

Им удалось выяснить, что Ким Чен Ын действительно надевал на встречу специальные стельки. Об этом говорит неестественный высокий наклон в передней части ботинок. Оказалось, что реальный рост главы КНДР составил 162,5 см — то есть на 8 см ниже предполагаемого.

Тем временем о росте Владимира Путина по-прежнему достоверной информации вообще нет. Его официальный рост указывается как 170 см. Однако существуют спекуляции, что в действительности он может быть несколько ниже.

В различных СМИ и на видеозаписях периодически появляются слухи и предположения, что настоящий рост Путина составляет около 165-167 см. Это может быть частью культа личности и попыткой создать более внушительный образ президента России.

Однако на свежих совместных фото с Ким Чен Ыном видно, что кремлевский диктатор ничуть не выше лидера КНДР.

В сети также пишут, что при личных встречах лидеров КНДР и России различий в росте замечено не было. Но стоит учитывать, что оба, возможно, надевали специальную обувь на каблуках для более внушительного вида.

Если эти догадки верны, то получается, что Ким Чен Ын и Путин примерно однаковы. Выходит, что истинный рост российского диктатора составляет примерно 162 см. Но точную цифру назвать сложно.

Ранее "Телеграф" писал, что входе недавнего визита президента России в Северную Корею, Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он сделал это открыто и не завуалировано.