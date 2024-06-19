"Кишенькові" диктатори: свіже фото Путіна і Кім Чен Ина розвіяло міф про зріст президента Росії

ЗМІ припустили, що глава Кремля набагато нижчий, ніж офіційно заявлено

У мережі в черговий раз знайшли підтвердження того, що зріст російського диктатора Володимира Путіна суттєво нижче за офіційно заявлений. На цей раз його порівняли з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Розвіяти міф про зрост президента Росії вдалося під час останнього візиту російського диктатора до КНДР. "Телеграф" вирішив поділитись подробицями зі своїми читачами.

Як пише газета The Washington Post, північно-корейський правитель носить спеціальні устілки, щоб здаватися вищим. Офіційний зріст Кім Чен Ина вказується як 170 см. Тим часом журналісти з Південної Кореї детально проаналізували вид лідера КНДР, який був присутній на міжкорейському саміті 27 квітня.

Їм вдалося з’ясувати, що Кім Чен Ин справді одягав на зустріч спеціальні устілки. Про це говорить неприродний високий нахил у передній частині черевиків. Виявилося, що реальний зріст глави КНДР склав 162,5 см — тобто на 8 см нижче за заявлений.

Тим часом про зріст Володимира Путіна, як і раніше, достовірної інформації взагалі немає. Його офіційний зріст вказується як 170 см. Проте існують спекуляції, що насправді він може бути дещо нижчим.

У різних ЗМІ та на відеозаписах періодично з’являються чутки та припущення, що справжній зріст Путіна становить близько 165-167 см. Це може бути частиною культу особистості та спробою створити більш значний образ президента Росії.

Однак на свіжих спільних фото з Кім Чен Ыном видно, що кремлівський диктатор анітрохи не вище за лідера КНДР.

У мережі також пишуть, що при особистих зустрічах лідерів КНДР та Росії відмінностей у зростанні не було помічено. Але варто враховувати, що обидва, можливо, одягали спеціальне взуття на підборах для більшого вигляду.

Якщо ці припущення вірні, то виходить, що Кім Чен Ин і Путін приблизно однакові. Тоді справжній зріст російського диктатора становить приблизно 162 см. Але точну цифру назвати складно.

Раніше "Телеграф" писав, що під час недавнього візиту президента Росії до Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він зробив це відкрито та не завуальовано.