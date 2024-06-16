"Ультиматумы Путина это только подготовка": Зеленский прокомментировал провал мирных переговоров с РФ

Выставленные "предложения" диктатора ничем не отличаются от последних

В воскресенье, 16 июня, Владимир Зеленский во время пресс-конференции со СМИ заявил, что ультиматумы, выдвинутые Путином накануне Саммита мира, означают паузы, чтобы подготовить военных, тренировать их, а в дальнейшем готовить новое вторжение.

Об этом стало известно из прямого эфира, транслируемого в Офисе президента. В конце пресс-конференции у него спросили о том, почему провалились мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году.

"Никакие ультиматумы не переговоры… Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, окружили нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, обо всех зверствах я уже говорил. И поставили ультиматумы. Их было очень много, разных", — подчеркнул он.

Зеленский говорит, что это позволяет диктатору Путину делать паузу.

По его словам, выставленные тогда ультиматумы ничем не отличаются от последних предложений, которые Путин сделал несколько дней назад. Как отметил Зеленский, целью таких "переговоров" всегда является взятие паузы для подготовки российских войск к новым боевым действиям.

Он вспомнил Минские соглашения, которые также назвал ультиматумом, где был заморожен конфликт и была возможность подготовиться к полномасштабной войне.

"Минские соглашения" — это был ультиматум и замороженный конфликт. Эта пауза требовалась Путину, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина — необходимые ему паузы для подготовки его военных, потому что он уже потерял натренированную армию", — подчеркнул президент.

"Мирный план" Путина

Условия, на которых Владимир Путин предлагал завершить военный конфликт, таковы: Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей, Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, в Украине должен быть нейтральный, без ядерный статус, санкции против России должны быть отменены, статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.

Цинические заявления диктатора прокомментировали в Офисе президента. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у России нет желания прекращать войну. А выдвигаемые Путиным предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".

Кроме этого, на сайте украинского МИД появился комментарий по поводу очередных манипулятивных заявлений Путина. Там заявили, что цель таких заявлений состоит в том, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество, взорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

Ранее Телеграф писал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на "предложения" российского диктатора Владимира Путина, который сегодня выдвинул условия для переговоров с Украиной. По словам лидера Украины, это точно то же, что делал в свое время Гитлер.