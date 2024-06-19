От школьной парты до президентства: как выглядел Путин в молодости (фото)

В этом году диктатору исполнится 72 года

После того, как российский диктатор Владимир Путин "подарил" высокий пост в Минобороны своей тайной родственнице — дочери двоюродного брата, появился интерес к его биографии. В частности, самый популярный вопрос — как выглядел Путин в молодости?

Так что "Телеграф" сделал подборку фотографий, на которых заметно, как изменился российский диктатор.

Родился Владимир Путин в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1952 году. В этом году 7 октября ему исполнится 72 года.

В школьные годы увлекался дзюдо.

Владимир Путин в юности

В 1975 году русский диктатор окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После окончания учебы работал в КГБ СССР.

Путин в форме капитана КГБ

В 1985 и 1986 году у Путина родились две дочери от первой жены Людмилы, с которой он состоял в браке с июля 1983 по июнь 2013 года.

В 1990-х годах начался политический путь Владимир Путина, тогда занимал разные должности в мэрии Санкт-Петербурга, включая должность заместителя мэра. В 1996 году переехал в Москву, где работал в Кремле под руководством президента Бориса Ельцина.

В 1999 году Путин был назначен исполняющим обязанности премьер-министра России. После отставки Ельцина в декабре 1999 года стал исполняющим обязанности президента РФ. На выборах 2000 года был избран президентом впервые.

Путин в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре с архимандритом Панкратием

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин во время визита в Якутск решил пообщаться на улице с местными жителями. Но эта попытка окончилась конфузом. Во время посещения местного стадиона он подошел к собравшейся рядом толпе. В это время неизвестный мужчина крепко схватил Путина за руку.