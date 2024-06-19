Вся Корея в триколорах: Ким Чен Ын тепло встретил Путина в аэропорту (фото и видео)

Диктаторы обнимались и "делились сокровенными думами"

Президент России Владимир Путин 18 июня прибыл в Северную Корею (КНДР) с двухдневным "дружественным государственным визитом". Глава страны Ким Чен Ын лично встречал его в аэропорту, утром в среду на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне проходит торжественная церемония встречи в честь визита диктатора.

Как пишут росСМИ, Путин поблагодарил Ким Чен Ына, что тот лично встретил его в аэропорту Пхеньяна. Они цитируют СМИ КНДР, которые написали, что "Пхеньянский аэропорт был охвачен атмосферой горячего приветствия"

"Ким Чен Ын, не сдерживая радости от того, что снова встретился с товарищем Путиным, крепко пожал ему руку и тепло обнял его. Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его. Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между двумя странами", — сказано в сообщении.

На опубликованных фото видно, что оба диктаторы действительно рады видеть друг друга, они улыбаются и обнимаются. Все вокруг в российских флагах и портретах Путина, уровень помпезности зашкаливает.

Кроме церемонии у диктаторов запланировано общение тет-а-тет, прогулка по резиденции и чаепитие. После этого они должны подписать документы, среди которых новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Также глава Кремля возложит венок к монументу "Освобождение", посетит торжественный концерт и прием, который Ким Чен Ын даст в его честь. Кроме того, они посетят храм Святой Живоначальной Троицы, который был построен по личному приказу Ким Чен Ира, и Путин вылетит в Ханой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе общения Путина с "холопами" в Якутске произошел незапланированный инцидент. Диктатор хотел быть ближе к народу, но что-то пошло не так.