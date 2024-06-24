Персонал у вогняній пастці: у Підмосков'ї горить важливий оборонний інститут, що він постачає на війну

Люди вибивають вікна, аби ковтнути повітря

У понеділок, 24 червня, у підмосковному місті Фрязіно загорівся оборонний науково-дослідний інститут "Платан". Вогонь розгорівся на п'ятому та шостому поверхах будівлі і швидко поширився далі.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ. Зазначається, що в оточеній вогнем будівлі знаходяться люди.

На деяких відео, що фільмують очевидці події, видно як через пожежу, з вікон висовуються співробітники науково-дослідного інституту. Чорний дим валить з усіх куточків будівлі, людям нічим дихати, вони благають про допомогу.

Пабліки в Telegram пишуть про те, що нині рятувальники намагаються дістатися до заблокованих всередині будівлі людей. За попередньою інформацією, пожежа розпочалася на 5-6 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проектування.

Пожежі надано 3 ранг складності. Це означає, що вже 10 підрозділів займаються боротьбою з пожежею. Нині відомо, що кілька людей, за попередніми даними семеро, залишаються заблоковані на 8 поверсі НДІ.

НДІ "Платан"

Про НДІ "Платан" відомо, що заклад займається у тому числі розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів.

Також відомо, що перша РЛС для літака, РЛС ППО, прицільні пристрої для літаків, індикатори системи "Управління повітряним рухом", російський "Авакс" (А-50), коліматорні індикатори, інструменти візуалізації швидкопротікаючих процесів — розроблені саме НДІ "Платан". На території інституту також розташовується завод.

Розробки НДІ нині використовується в оборонній промисловості РФ. Серед продукції, яку випускає "Платан", — електронно-променеві трубки для радіолокаційних систем, що використовуються для придушення сигналів перешкод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Москві спалахнула потужна пожежа. Загоряння відбулося біля території російського конструкторського бюро "Сухого", де виготовляють літаки марки "Су".