Санкции не сработали: Россия существенно нарастила производство оружия для войны против Украины

Россия все еще зависит от западных технологий и может их получать

Западные санкции не смогли подорвать способность России вооружать себя. Мало того, ей даже удалось нарастить производство некоторых видов вооружения, которое активно применяется в ходе вторжения в Украину.

Об этом пишет NBC со ссылкой на доклад Королевского института объединенных служб. Отмечается, что США и партнеры за последние два года ввели несколько пакетов санкций, чтобы перекрыть доступ Москвы к ключевым компонентам, необходимым для изготовления оружия.

В частности, согласно отчету, речь идет о ракетах, снарядах и беспилотниках, производство которых было существенно масштабировано в сравнении с 2021 годом.

Там также приведены некоторые цифры, которые наглядно отображают эти изменения. Например, Россия производила 56 крылатых ракет Х-101 в год, а в 2023 году это производство выросло до 460 ракет. Также выросли запасы баллистических ракет "Искандер" с 50 до 180 и это несмотря на то, что оккупанты их активно используют.

В отчете также указано, что россияне обладают доступом к электронике, которая используется для производства ракет и дронов, а санкции заблокировать его не смогли. Например, в запасах у РФ есть достаточное количество ирландских антенн, которые используются в корректируемых авиабомбах.

"Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на усердные усилия многих государственных служащих, подкрепленные политической волей, направленной на подрыв российского военно-промышленного производства, от этого мало что можно ожидать", — отмечают авторы доклада.

Вместе с тем, утверждается, что Запад еще может перекрыть поставки или же сделать их непомерно дорогостоящими для россиян.

Как сообщалось ранее, Россия не только смогла обойти западные санкции, но и теперь создает альянс, который может еще десятилетиями быть угрозой для Запада.