Санкції не спрацювали: Росія суттєво наростила виробництво зброї для війни проти України

Росія все ще залежить від західних технологій і може їх отримувати

Західні санкції не змогли підірвати здатність Росії озброювати себе. Мало того, їй навіть удалося наростити виробництво деяких видів озброєння, яке активно застосовується під час вторгнення в Україну.

Про це пише NBC із посиланням на доповідь Королівського інституту об’єднаних служб. Зазначається, що США та партнери за останні два роки запровадили кілька пакетів санкцій, щоб перекрити доступ Москви до ключових компонентів, необхідних для виготовлення зброї.

Зокрема, згідно зі звітом, йдеться про ракети, снаряди та безпілотники, виробництво яких було суттєво масштабовано порівняно з 2021 роком.

Там також наведено деякі цифри, які наочно відображають ці зміни. Наприклад, Росія виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік, а 2023 року це виробництво зросло до 460 ракет. Також зросли запаси балістичних ракет "Іскандер" із 50 до 180 і це попри те, що окупанти їх активно використовують.

У звіті також зазначено, що росіяни мають доступ до електроніки, яка використовується для виробництва ракет і дронів, а санкції заблокувати його не змогли. Наприклад, у запасах у РФ є достатня кількість ірландських антен, які використовуються в авіабомбах, що коректуються.

"Підбиваючи підсумок, можна сказати, що, попри старанні зусилля багатьох державних службовців, підкріплені політичною волею, спрямованою на підрив російського військово-промислового виробництва, від цього мало що можна очікувати", — зазначають автори доповіді.

Разом з тим, стверджується, що Захід ще може перекрити постачання або зробити їх непомірно дорогими для росіян.

Як повідомлялося раніше, Росія не лише змогла обійти західні санкції, а й тепер створює альянс, який може ще десятиліттями бути загрозою для Заходу.