Россия активно начала расширять контакты с Ираном, КНДР и Китаем после того, как российская кампания в Украине в 2022 году потерпела неудачу

Военное сотрудничество российского террористического режима с иранскими аятоллами, северокорейскими террористами и китайской диктатурой – это угроза, актуальная на десятилетия. Альянс России, Ирана, КНДР и Китая будет угрожать США и союзникам даже после войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что американские аналитики разведки озадачены тем, как быстро Россия наращивает связи с антизападными странами. Россия, Иран и другие страны из антизападного блока временно отложили все противоречия, чтобы вместе противостоять "доминированию США в мире".

"В знак более тесных военных отношений президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявили в среду в Пхеньяне, что они заключили соглашение о предоставлении взаимопомощи в случае нападения на одну из стран, охарактеризовав эти отношения как альянс между двумя авторитарными государствами", – пишет газета.

Россия активно начала расширять контакты с Ираном, КНДР и Китаем после того, как российская кампания в Украине в 2022 году потерпела неудачу. Давление западных санкций заставило Россию отчаянно искать новые источники технологий и вооружения. Небольшие договоренности превратились в полноценные соглашения относительно совместного производства, передачи технологий и рабочей силы. Все это улучшает долгосрочные возможности КНДР, Китая, Ирана и России.

"Война России в Украине поддерживается Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они хотят, чтобы США потерпели поражение. Они хотят, чтобы НАТО потерпело поражение. Если они добьются успеха в Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир более опасным", – недавно. сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Впрочем, вся эта система из связей четырех террористических режимов еще не стала полноценным военным союзом. Пока это ряд двусторонних обменов между РФ и каждой страной. Однако уже появляются первоначальные очертания новой оси с признаками широкого дипломатического и стратегического сотрудничества. Китай сейчас стал поставщиком запретных технологий для всех своих союзных террористических режимов.

К примеру, Пекин все еще боится передавать России вооружение, чтобы не попасть под санкции. Однако Китай помог РФ восстановить оборонительную промышленность, получившую ряд ударов от санкций. Китай передал российским террористам огромное количество оборудования двойного назначения – станки, микроэлектронику для российской оборонной промышленности, оптику для танков и бронетехники, турбодвигатели для крылатых ракет и многое другое.

"Они очень осторожны, но они очень близки к пределу. Они делают все возможное, чтобы поддержать россиян, не неся при этом никаких расходов", – сказал представитель оборонного сектора США, знакомый с ситуацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине" (так в РФ называют войну против Украины).

В Украине тем временем отметили, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.