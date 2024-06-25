"Мы не будем прекращать...": у Путина ошарашили заявлением насчет переговоров с Украиной

Министр припомнил переговоры 2022 года

В случае новых переговоров, которые страна-агрессор уже сама выпрашивает, на период этого процесса боевые действия остановлены Россией не будут. При этом была названа нелепая причина.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Академии управления при президенте Беларуси. Об этом во вторник, 25 июня, сообщают российские СМИ.

"Мы сказали — мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию (то есть, полномасштабную войну в Украине, — Ред.)", — сказал Лавров.

Приспешник Кремля добавил, что "Россия уже имела такой опыт". В качестве примера он привел переговоры в апреле 2022 года. К слову, подобное Лавров говорил также и в апреле 2024 года, отмечая, что "процесс должен идти".

"Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года", — заявил он в Беларуси.

Справка: после начала полномасштабного вторжения было несколько попыток переговор Украины с Россией для завершения войны. Однако во второй половине весны переговорный процесс зашёл в тупик. Что важно, российские военные во время переговоров усилили обстрелы, в результате чего пострадало много мирного гражданского населения. 28 февраля сообщалось об ударах по Киеву сразу после переговоров РФ и Украины.

Стоит также добавить, что ранее пропагандист и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что якобы скоро темой встреч по Украине "станет ее капитуляция".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия переговоров России с Украиной. При этом он выдвинул абсурдные и противоречащие международному праву требования.