"У них заканчиваются люди": Трамп публично заявил, что Украина не выиграет войну с РФ

Трамп снова обвинил Байдена в том, что тот якобы разрешил Путину начать войну

Экс-президент США Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джозефом Байденом заявил, что Украина якобы не выиграет войну против России. Трамп заявил, что у Украины "заканчиваются люди".

Во время прений Трамп обвинил Байдена в том, что он, как и Барак Обама, якобы разрешил российскому диктатору Владимиру Путину забрать "много земли". Трамп также заявил, что при его президентстве такого не могло бы произойти.

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне — нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Эта война не должна была никогда начинаться. Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли… Из-за глупых решений Байдена", – заявил Трамп.

Как писал "Телеграф", недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.

При этом слухи о так называемых "мирных планах", которые существуют у Трампа, ходят уже не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подверг жесткой критике подобные планы Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам. Он отметил, что такие планы опасны для всего мира. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике по его реальным планам.