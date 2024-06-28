Путін йде на загострення: зроблено заяву щодо ядерної зброї

Російський диктатор знову намагається здійснити ескалацію війни

Президент Росії Володимир Путін загрожує, що почне виготовляти ракети меншої та середньої дальності. Таким чином, РФ хоче відповісти на розміщення аналогічної зброї США за межами країни.

Про це російський диктатор заявив під час засідання із постійними членами Ради безпеки 28 червня, передають росЗМІ. Він назвав країни, де американська влада розміщувала подібного типу ракети.

Президент РФ нагадав, що у 2019 році США вийшли з договору про ракети меншої та середньої дальності (РМСД). Росія ж своєю чергою оголосила тоді ж, що продовжить утримуватися від виробництва таких ракет і розміщення на сухопутних видах озброєнь. Однак, якщо США розмістять РМСД за межами своєї країни або виявлять інші "недружні кроки", то Росія порушить питання щодо скасування цього одностороннього мораторію.

За словами Путіна, США нібито розмістили ракети меншої та середньої дальності спочатку у Данії, а пізніше на Філіппінах. При цьому президент висловив сумнів, що з території цих країн у принципі вивозили ракети.

Виходячи з цього він заявив, що умови змушують Росію відмовитися від мораторію, почати виробництво РСМД і розмістити на територіях дружніх держав. Це, на думку Путіна, змусить європейські країни замислитися над "наслідками ескалації геополітичного протистояння з Росією".

"Росії, зважаючи на все, потрібно почати виробництво ракет меншої та середньої дальності у відповідь на розміщення такої зброї США за своїми межами", - сказав Володимир Путін.

Ракети меншої та середньої дальності – це балістичні та наземні крилаті снаряди, дальністю польоту 500-1000 км та 1000-5500 км з ядерним зарядом. Мораторій на їх використання та виробництво був підписаний між Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.

Також "Телеграф" розповідав про те, що після візиту Володимира Путіна до КНДР на передовій помітили допомогу від Кіма. Зокрема, вже передано артилерію.