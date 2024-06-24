У Путина опять заговорили о "мирном предложении": сделаны заявления и по Крыму с Дагестаном

В Кремле прокомментировали ряд событий последних дней

Президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с произошедшим в Дагестане и Севастополе. Глава Кремля выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал ряд событий последних дней.

Говоря о теракте в Дагестане, где неизвестные обстреляли православную церковь, синагогу и полицейских в Дербенте и Махачкале, спикер Кремля заявил, что не считает возможным возвращение к ситуации 90-х. "Россия сейчас другая, общество консолидировано", — заверил он.

Что касается Севастополя, где якобы на пляже пострадали более 100 человек и погибли еще трое в результате работы российской ПВО, пресс-секретарь Путина сообщил, что решений о закрытии пляжного сезона в Крыму в не принималось.

У Путина также напомнили Украине, что "мирное предложение" пока в силе. "Мирное предложение Путина по Украине пока в силе", — заявил Песков.

Стоит напомнить, что Россия "готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска". При этом кремлевский диктатор не намерен садиться за стол переговоров на условиях украинской формулы мира, которую поддерживает почти весь мир.

Ранее "Телеграф" писал, что российский президент снова обвинил Украину в затягивании войны.