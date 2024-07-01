Организаторов проверяют правоохранители

В российском Ростове произошел скандал из-за выступления на местном конкурсе красоты несовершеннолетних девочек в нижнем белье. Из-за этого в городе начался скандал, а организаторов уже начала проверять прокуратура.

Об этом сообщают российские пропагандистские каналы Readovka и Shot. Отмечается, что ранее этот конкурс проводили в помещении, но сейчас дефиле решили устроить на открытом воздухе, чтобы на девочек-подростков мог поглазеть любой желающий.

При этом родители подтвердили, что на конкурсе присутствовали девочки от 13 лет. Организаторами конкурса является компания "Имидж-Элит", которая сообщила, что этот конкурс проводится 28 лет, а родители дали согласие на выступление дочерей.

Прокуратура сейчас проводит проверку организаторов на соответствие местному законодательству.

Тем временем пользователи сети отметили, что это является лучшей демонстрацией того, что из себя на самом деле являют "традиционные ценности", с которыми так носятся в России.

Как сообщалось ранее, журналисты ранее смогли пролить свет на гарем главы Чечни Рамзана Кадырова. Расследователи говорят, что многие девочки забеременели задолго до того, как им исполнилось 18 лет.