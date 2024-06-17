Гарем Кадырова в Чечне: искалеченные судьбы, жестокие убийства и украденные дети (фото)

У лидера Чечни четверо "основных" жен

Сотни искалеченных судеб, жестокие нравы и отдельная страсть к девственным, юным девочкам. О любви Рамзана Кадырова к женщинам, особенно к несовершеннолетним девушкам, в Чечне знают все. Однако за пределами республики информация об этом не получила большой огласки, ведь Кадыров должен "держать марку", да и многоженство в России запрещено.

Конечно, это отнюдь не мешает чеченскому лидеру иметь самый настоящий гарем, полный послушных наложниц. Об этом рассказывают журналисты-расследователи "Проект" в фильме "Вертикаль Кадырова. Полная крови биография".

Расследование независимых журналистов разоблачает страшные преступления Кадырова, которые он совершил и в Чечне, и за ее пределами. Отдельное внимание к так называемому "гарему Кадырова".

Официально, у чеченского лидера одна жена – Медни Кадырова. В браке они с 1996 года и, как утверждает кадыровская пропаганда, за это время Медни родила ему 14 детей. Однако, на самом деле, дети Кадырова от разных женщин и часто истории появления этих детей весьма трагичны.

"Наложницы — не совсем точный термин. Как объясняют двое знакомых Рамзана, на время отношений с девушками чеченский руководитель приказывал местным муллам оформлять так называемый никах — то есть исламский брак. Так девушки страхуются от обвинений в блуде, хотя это не особо помогает", — говорится в расследовании.

Сейчас в Чечне проживают десятки, если не сотни обесчещенных девушек, которыми попользовался Рамзан Кадыров. После "отношений" с лидером Чечни, никто не изъявляет желания жениться на них, поэтому по законам республики их жизнь обречена.

Издание предлагает послушать песню "Мой Нанак", которую исполнила популярная чеченская певица Тамила Сагаипова в 2012 году. Она об отдельных девушках из гарема Кадырова, ведь и сама Тамила была среди них.

Расследователям удалось идентифицировать большинство девушек из постоянного гарема Рамзана Кадырова. Знакомьтесь, основные жены чеченского вождя: Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Аминат Ахмадова и Замира (по паспорту Индира) Джабраилова.

"Про Медни Кадырову знают все — ее Рамзан официально представляет своей единственной супругой, как и положено по российским законам. Она, как и все прочие кадыровские женщины, очень обеспечена. Чтобы прятать дорогое имущество, этой жене Кадырова даже изобрели вымышленную личность — у нее второй паспорт на имя Медни Мусаевой", — пишет издание.

Жены Кадырова

Как уже отмечалось, кадыровская пропаганда утверждает, что все его 14 детей рождены Медни, однако на самом деле, как утверждают расследователи, Кадыров просто отбирает детей у своих наложниц. Например, третья жена Аминат Ахмадова в 2014 году родила от Кадырова сына — Шейх-Мухаммада. Однако ребенка всегда представляют как сына законной супруги Кадырова Медни.

Аминат Ахмадова сидит за Медни Кадыровой на выступлении своего сына Шейх-Мухаммада

Можно только догадываться, насколько это травмирует детей. Еще один пример: второй по старшинству сын Кадырова – Эли. Мать Эли – это Фатима Хазуева. Однако она также одна из неофициальных дружин чеченского правителя. Фатима также мать трех других детей Рамзана. Однако официально дети не ее. На фото дочь Фатимы Ашура обнимает свою ненастоящую мать Медни Кадырову.

Ашура обнимает Медни Кадырову, свою ложную маму

Отдельного внимания заслуживает и история Фатимы. Оказывается, Хазуева заняла второе место на единственном в истории Чечне конкурсе красоты, который прошел в 2006 году и был организован исключительно для Кадырова. Говоря "исключительно для Кадырова" мы не преувеличиваем. Чеченский лидер был единственным гостем мероприятия.

"Когда Хазуева получала приз за второе место, она уже носила сына Рамзана. Тогда Фатиме было 14 лет, она еще училась в школе. Эли родится в конце того года", — пишут расследователи.

Хазуева на "конкурсе красоты", 2006 год

"Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может, сотни", — приводят слова знакомого Кадырова журналисты-расследователи.

Люди, с которыми общались расследователи, вспоминают, что в нулевых Кадыров брал девушек, как они выражаются, "по беспределу". Красивых юных чеченок люди Кадырова могли поймать прямо на улице, по дороге на учебу. Некоторым из своих наложниц Кадыров запрещал даже думать о том, чтобы родить от него ребенка. За любое непослушание девушек ждала неизбежная кара.

Так произошло с Жанеттой Мукуевой. Кадыров был влюблен в нее, но она вышла замуж за другого. Брак в результате распался, Жанетта развелась и к ней нагрянул Рамзан. Между ними возникли отношения, которые в конце концов привели к трагедии. В 2003 году Жанетта была расстреляна на улице. Люди, знакомые с Кадыровым уверены, убийство Жанетты заказал именно он.

Жанетта Мукуева

По словам одного из людей, знавших Кадырова, услышав новость о гибели девушки, Рамзан очень обрадовался. Тот же собеседник уточняет, что в момент гибели Жанетта была беременна. Одну из своих заправок в Грозном Кадыров на время назвал именем убитой любовницы — "Жанетта".

"Это его извращенное чувство юмора", — сказал один из собеседников издания.

Получила свою "кару" и автор песни "Мой нанак", одна из наложниц Кадырова Тамила Сагаипова. Знакомые Кадырова рассказывают, что после того, как Кадыров использовал Тамилу и она перестала быть "частью гарема", девушка каким-то чудом нашла себе близкого человека, но это не понравилось "султану". Тамилу жестоко избили, однако девушка выжила и ныне живет за границей.

Тамила Сагаипова

"Послушных жен Кадыров осыпает деньгами. Одно время их всех селили в одном из новых многоквартирных домов в центре Грозного. Затем многие из них получили дорогие дома в охраняемой районе чеченской столицы — именно за резиденцией Рамзана", — рассказывает издание.

Вспоминая о проведенном "конкурсе красоты", журналисты рассказали о Фатиме Хазуевой, которая заняла второе место. Кто же занял первое? Замира (она же Индира) Джабраилова. Мать Адама Кадырова, того самого жестокого несовершеннолетнего "принца".

Замира (Индира) Джабраилова и Кадыров

Во время конкурса Замире было 14 лет, через полтора года она родила Адама Кадырова… Его с первых дней будут представлять сыном другой женщины, Минди Кадыровой.

Расследователи не стали рассказывать историю каждой девушки, которую избрал для себя Кадыров. Истории большинства из них заканчивались трагически. Сейчас в Чечне многие девушки носят "клеймо Кадырова". Их жизнь, по законам республики, обречена на одиночество. И это, стоит заметить, еще не самое плохое, что могло произойти.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что 16-летний сын Кадырова стал куратором университета спецназа. С соответствующей просьбой к нему якобы обратился ректор вуза Байбетар Вайханов.