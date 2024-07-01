"Скрєпи русского міра": у Ростові неповнолітніх дівчаток змусили дефілювати у відвертих вбраннях (фото)

Організаторів перевіряють правоохоронці

У російському Ростові стався скандал через виступ на місцевому конкурсі краси неповнолітніх дівчаток у спідній білизні. Через це у місті розпочався скандал, а організаторів уже почала перевіряти прокуратура.

Про це повідомляють російські пропагандистські канали Readovka та Shot. Зазначається, що раніше цей конкурс проводили у приміщенні, але зараз дефіле вирішили влаштувати на відкритому повітрі, щоб на дівчаток-підлітків міг подивитися будь-хто.

При цьому батьки підтвердили, що на конкурсі були присутні дівчата віком від 13 років. Організаторами конкурсу є компанія "Імідж-Еліт", яка повідомила, що цей конкурс проводиться 28 років, а батьки дали згоду на виступ доньок.

Прокуратура наразі проводить перевірку організаторів на відповідність місцевому законодавству.

Тим часом користувачі мережі відзначили, що це є найкращою демонстрацією того, як насправді виявляють "традиційні цінності", з якими так носяться в Росії.

Як повідомлялося раніше, журналісти раніше змогли пролити світло на гарем глави Чечні Рамзана Кадирова. Розслідувачі кажуть, що багато дівчат завагітніли задовго до того, як їм виповнилося 18 років.