ГУР "работает" в сердце Москвы: появилось эпичное видео с Красной площади

Это уже третий подобный случай в российской столице

На Лобном месте в Москве снова появилась надпись "ГУР" аэрозольной краской, которую ранее уже наносили на Манежной площади, а именно на памятник полководцу Георгию Жукову. На этот раз россиянам удалось снять на видео и воплотившего надпись в жизнь.

Видео было опубликовано в российском паблике. На нем видно, как пожилая женщина старательно выводит буквы, составляющие аббревиатуру Главного управления разведки Украины.

"Бабуля испортила Лобное место на Красной площади надписью "ГУР". При себе у старушки телефон с видео совершенного и баллончик с краской", — говорится в сообщении.

Ранее россияне задержали 57-летнего жителя Тульской области. В сообщении говорится, что его якобы развели украинские мошенники: заставили взять кредитов на полмиллиона рублей и расписать памятник.

Что ждет пожилую женщину сейчас не известно, вероятно "наказание за вандализм". Это уже третий случай появления надписи "ГУР" в центре российской столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Москве произошел курьез с памятником певцу Кобзону.