ГУР "працює" в серці Москви: з'явилося епічне відео з Красної площі

Це вже третій подібний випадок у російській столиці

На Лобному місці у Москві знову з’явився напис "ГУР" аерозольною фарбою, який раніше вже наносили на Манежній площі, а саме на пам’ятник полководцю Георгію Жукову. Цього разу росіянам вдалося зняти на відео й того, хто втілив напис у життя.

Відео опублікував російський паблік. На ньому видну, яка літня жіночка старанно виводить літери, що складають абревіатуру Головного управління розвідки України.

"Бабуля зіпсувала Лобне місце на Червоній площі написом "ГУР". При собі у бабусі телефон з відео скоєного та балончик із фарбою", — йдеться в повідомленні.

Раніше росіяни затримали 57-річного жителя Тульської області. В повідомленні зазначено, що його нібито розвели українські шахраї: змусили взяти кредитів на півмільйона рублів та розписати пам'ятку.

Що чекає на літню жінку нині не відомо, ймовірно "покарання за вандалізм". До слова, це вже третій випадок появи напису "ГУР" у центрі російської столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Москві стався курйоз із пам'ятником співаку Кобзону.