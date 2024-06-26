Не доехал до Украины? В Москве умер лидер легендарной ОПГ 90-х

Его задержали еще 5 лет назад, но приговора до сих пор нет

В ночь на 26 июня в следственном изоляторе (СИЗО) "Матросская тишина" умер от сердечного приступа Григорий Рабинович. Он известен как лидер Таганской организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей в 90-х годах.

Он не дожил до суда, сообщает Telegram-канал "112". Дело против криминального авторитета и его соучастников рассматривает Московский городской суд.

Российские СМИ пишут, что он скончался от сердечного приступа. В некоторых источниках причиной смерти указывают "острую сердечную недостаточность".

Григорий Рабинович не дожил до суда

Его вместе с сообщниками задержали еще в 2019 году. Все это время расследовали дело против бандитов. После их задержания российские СМИ писали о "победе над последней ОПГ с 90-х".

Рабиновича вместе с сообщниками обвиняли во многих преступлениях:

убийство криминального авторитета Деда Хасана (грузино-российский вор в законе, убитый в Москве в январе 2013 года);

похищение и убийства других "неугодных";

ограбление;

вымогательства.

Отметим, что для России нормально отправлять на войну в Украину осужденных. Их буквально вынуждают подписывать контракт с Вооруженными силами. Поэтому в РФ начали закрывать колонии за ненадобностью. Это решение было принято с целью экономии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских колониях пытают мужчин, чтобы они шли на войну в Украину. Так РФ пополняет человеческие ресурсы, которые всегда нужны из-за больших потерь на фронте.