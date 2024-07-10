Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России: чем он им не угодил

Бизнесмен уехал из Украины в начале 2022 года

Украинского бизнесмена, бывшего президента харьковского ФК "Металлист" Александра Ярославского объявили в розыск в России. Он уже давно проживает в Европе.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Статья, по которой его объявили в розыск не указана в базе МВД.

Стоит отметить, что в Ярославский в России является фигурантом дела о хищении крупной партии нефти.

По данным следствия с декабря 2006 по октябрь 2007 года олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, глава правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко и владелец инвестгруппы DCH Александр Ярославский присвоили более 800 тысяч тонн нефти, которые были поставлены компанией "Татнефть" через посредников в резервуары завода в Полтавской области.

Общая ее стоимость оценивается в более чем 400 миллионов долларов.

В ноябре 2022 года российский суд вынес приговор о заочном аресте Коломойского и Боголюбова. В материалах обвинения говорится, что они организовали преступное сообщество с целью присвоения или растраты средств в особо крупном размере.

Напомним, в ночь на 10 февраля 2022 года кортеж Ярославского сбил человека под Харьковом. Источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, говорили, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну еще до того, как его вызвали на допрос.

После начала вторжения России Ярославский обещал продать свою яхту, чтобы помочь жителем пострадавшего от обстрелов Харькова, но в конечном итоге он это так и не сделал.