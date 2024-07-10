Експрезидента харківського "Металіста" оголосили в розшук у Росії: чим він їм не догодив

Бізнесмен виїхав з України на початку 2022 року

Українського бізнесмена, колишнього президента харківського ФК "Металіст" Олександра Ярославського оголосили у розшук у Росії. Він уже давно мешкає в Європі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Стаття, за якою його оголосили в розшук, не вказано в базі МВС.

Варто зазначити, що Ярославський у Росії є фігурантом справи про розкрадання великої партії нафти.

За даними слідства з грудня 2006 по жовтень 2007 року олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, голова правління "Укртатнафти" Павло Овчаренко і власник інвестгрупи DCH Олександр Ярославський привласнили понад 800 тисяч тонн нафти, які були поставлені компанією "Татнафта" через посередників у резервуари заводу у Полтавській області.

Загальна її вартість оцінюється у понад 400 мільйонів доларів.

У листопаді 2022 року російський суд виніс вирок про заочний арешт Коломойського та Боголюбова. У матеріалах звинувачення йдеться, що вони організували злочинну спільноту з метою присвоєння чи розтрати коштів у особливо великому розмірі.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого 2022 року кортеж Ярославського збив людину під Харковом. Джерела "Телеграфа", наближені до розслідування, говорили, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну ще до того, як його викликали на допит.

Після початку вторгнення Росії Ярославський обіцяв продати свою яхту, щоб допомогти мешканцем потерпілого від обстрілів Харкова, але зрештою він так і не зробив.